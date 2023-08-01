انخفاض 5 جنيهات في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل تراجعا بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2155 جنيها، مقارنة بـ2160 جنيها، سعر افتتاح السوق في التعاملات الصباحية، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذھب عیار 24

وسجل سعر جرام الذھب عیار 24 مبلغ 2463 جنيها للشراء، و2450 جنيها للبيع، مقارنة بـ2469 جنيها، سعر التعاملات الصباحية، بخسائر بلغت 6 جنيهات.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2155 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع، مقارنة بـ2160 جنيهًا، سعر التعاملات الصباحية، بخسائر 5 جنيهات.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 1847 جنيها للشراء، و1838 جنيها للبيع، مقارنة بـ1851 جنيها سعر الجرام في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بخسائر 13 جنيهًا.

سعر الجنیه الذھب

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17240 جنيها للشراء، وهو نفس سعر البيع.