تراجع كبير في أسعار الذهب خلال يوليو.. 120 جنيها بعيار 21

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظا، خلال شهر يوليو 2023، لتصل خسائر المعدن الأصفر لنحو 137 جنيهًا في الجرام، بالنسبة لعيار 24 خلال شهر يوليو الماضي، وخسائر بنحو 120 جنيهًا في الجرام، بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولاً في السوق.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، مقدار تراجع الذهب خلال شهر يوليو 2023.

جرام الذهب عيار 21

ويتداول جرام الذهب عيار 21 اليوم بمبلغ 2155 جنيهًا، مقارنة بـ2275 جنيهًا في بداية شهر يوليو2023، بإجمالي تراجع 120 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 24

فيما يتداول جرام الذهب 24 اليوم عند مبلغ 2463 جنيهًا، مقارنة بـ2600 جنيهًا في بداية شهر يوليو 2023، بإجمالي تراجع 137 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 18

ويتداول الذهب عيار 18 اليوم عند 1847 جنيهًا، مقارنة بـ1950 جنيها في بداية يوليو 2023، بإجمالي تراجع 103 جنيهات.

جرام الذهب عيار 22

فيما يتداول سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم عند 2258 جنيهًا، مقارنة بـ2383 جنيها في بداية شهر يوليو 2023، بإجمالي تراجع 125 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 14

ويتداول سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الثلاثاء، عند 1437 جنيهًا، مقارنة بـ1517 جنيها، في بداية شهر يوليو 2023، بإجمالي تراجع 80 جنيهًا.