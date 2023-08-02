أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-8-2023.. كم بلغ سعر جرام عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 2-8-2023، لتسجل خسائر بنحو 8 جنيهات، مقارنة بأسعار تعاملات أمس، بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2153 جنيها، مقارنة بـ2160 جنيها في تعاملات أمس، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذھب عیار 24

وسجل سعر جرام الذھب عیار 24 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2461 جنيها للشراء، و2454 جنيها للبيع، مقارنة بـ2469 جنيها خلال تعاملات الثلاثاء.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2153 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع، ، مقارنة بـ2160 جنيهًا.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 1845 جنيها للشراء، و1841 جنيها للبيع، مقارنة بـ1851 جنيها سعر الجرام يوم الثلاثاء.

سعر الجنیه الذھب

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17224 جنيها للشراء، وهو نفس سعر البيع.