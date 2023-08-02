«القاهرة الإخبارية»: انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، اليوم، مع فرار المستثمرين في جميع أنحاء العالم من الأصول الخطرة، بعد أن خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني الأمريكي بشكل مفاجئ، ما دفع أسهم التكنولوجيا للأسفل، وقادت أسهم شركات السيارات الخسائر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وكان المؤشر تراجع بنحو 1%، أمس، وهو أسوأ يوم له منذ نحو شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وهوى سهم شركة سيمنز هيلثنيرز لصناعة الأجهزة الطبية الأمريكية الألمانية 5.4%، بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية، بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19، كما هبط سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 4.1% رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.