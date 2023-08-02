البدء في أعمال تغطية ترعة «قلفاو» في سوهاج بتكلفة 14 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، البدء في أعمال تغطية ترعة «قلفاو» بمركز سوهاج بتكلفة 14 مليونا و347 ألف جنيه، في إطار خطة المحافظة للتطوير الحضري لمنطقة أسفل الثلاث كباري، واستغلالها كمواقف للسيارات.

ومن جانبه، أوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة، أنه من المتوقع نهو الأعمال في سبتمبر المقبل، تحت إشراف هندسة ري سوهاج.

تبطين 82% من الترع بسوهاج

وكان محافظ سوهاج، أعلن الانتهاء من تبطين 122 ترعة بطول 482 كيلو و782 مترا في مختلف مراكز محافظة سوهاج، ضمن المشروع القومى لتبطين الترع بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بنسبة تنفيذ أطوال 82.73%، من إجمالي الترع المستهدف تبطينها بسوهاج البالغ عددها 196 ترعة، بطول 583 كيلومترا، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه.

وأضاف محافظ سوهاج، أن تبطين الترع يعد نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، لضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.