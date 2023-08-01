محافظ سوهاج يشكل لجنة لمناقشة القضايا المجتمعية بالمراكز

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تشكيل اللجنة السكانية بالمراكز، وفقا للقرار رقم 315 لسنة 2023، الذي تستهدف مناقشة ورصد المشكلات السكانية، ويتراسها رئيس المركز والوحدة المحلية.

وعقدت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، أولى جلسات اللجنة السكانية، التي تضم مواطنين من المركز والمسؤولين به، بمختلف الإدارات المعنية، منها الصحة والتضامن الإجتماعي، التموين ومكتب العمل والأوقاف والإدارة التعليمية والثقافة والإدارة الزراعية والشباب والرياضة.

محاور الجلسة الافتتاحية بلجنة سوهاج السكانية

وتناولت الجلسة الأولى للجنة السكانية بالوحدات المحلية لمراكز محافظة سوهاج المختلفة، تعارف أعضاء الجلسة والتعريف بدور اللجنة، وتنسيق الجهود، وتفعيل دور اللجنة للمساهمة في تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

موضوعات اللجنة السكانية بسوهاج

كما جرى بحث أهم الموضوعات التي جرى تشكيل اللجنة لبحثها، ووضع حل لها، وحددتها اللجنة وفقا لقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج:

- التوعية بمخاطر الزيادة السكانية على خطط التنمية.

- التوعية بظاهرة النمو السكاني.

- مناقشة مشكلات سوق العمل وأسباب زيادة البطالة وعمل المرأة.

- مناقشة التحديات البيئية.

- مناقشة المشكلات الاجتماعية.

- بحث أسباب زيادة معدلات الطلاق.