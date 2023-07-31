محافظ سوهاج يعلن إنشاء عدة مشروعات بالمنشاة.. منها سوق حضري جديد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا بمركز المنشأة ضم ممثلي عن المركز وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وممثلي الهيئة العامة للطرق، ومديرية الطرق، والسكة الحديد، والشباب والرياضة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتنمية، والتفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والتخطيط بديوان عام المحافظة.

إقامة سوق حضري بالمنشاة

تناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين بمركز المنشأة، وآليات إزالة كافة المعوقات لإنشاء واستكمال تلك المشروعات بما يحقق مصلحة المواطنين، حيث ناقش الاجتماع تخصيص قطعة أرض على مساحة 1000 متر مربع بجوار نادي الأهلي بالمنشأة، لعمل سوق حضري للباعة الجائلين، بالإضافة إلى إنشاء سوق حضاري متكامل يومي بدلا من السوق العشوائي الأسبوع الحالي بوسط المدينة، وتخصيص مساحة 2000 متر مربع بكازينو المنشأة بجوار مركز الشباب لصالح مديرية الشباب والرياضية؛ لأغراض رياضية.

ناقش الاجتماع موقف كازينو الدويرات، وموقف مرسى المنشأة ـ الجزيرة المستجدة، وموقف مقلب القمامة البحري بمدخل مدينة المنشاة، وآليات نقله إلى مكان آخر.

إنشاء مكتب بريد ومكتب ضرائب عقارية

وبحث الاجتماع تخصيص قطعة أرض للضرائب العقارية، ومكتب بريد المنشاة الرئيسي، كما تطرق الاجتماع في نهايته لمناقشة تمهيد الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، خاصة تلك التي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.