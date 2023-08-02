ضبط 10 أطنان ملوحة فاسدة و86 مخالفة تموينية في أسيوط

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بـ10 أطنان ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 86 مخالفة تموينية لمخابز مخالفة شروط الإنتاج و49 جنحة لمحال تجارية.

حملات تموينية مستمرة

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصلحي وزير التموين، واللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار ومتابعة الحالة التموينية بالمحافظة، تم القيام بحملات تموينية بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط ووليد سمير مدير إدارة تموين أبوتيج، على عدة مراكز.

ملوحة غير صالحة

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الملوحة غير صالحة للاستهلاك مقدارها 10 أطنان بها تغير في الخواص الطبيعية وتحلل في الأنسجة وتنبعث منها روائح كريهة ومعبأة في صفائح بها صدأ، وتحرير 49 جنحة عبارة عن سلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع سجائر ازيد من السعر وكذا امتناع عن بيع سجائر وبيع أسطوانة بوتاجاز بأزيد من السعر، وكذلك عدم إعلان عن الأسعار وغلق محلات بقالة تموينية أثناء أوقات العمل الرسمي.

وفي مجال المخابز، تم تحرير 86 تقرير إثبات حالة وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن، وكذلك إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وتم غلق مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 20 جم في الرغيف الواحد وذلك بمشاركة كامل عبدالباسط مدير إدارة تموين ديروط وأحمد عبدالهادي وخالد للشاعر مفتشي التموين.