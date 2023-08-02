محافظ أسيوط: تنفيذ مشروع صرف صحي «أبنوب» بتكلفة مليار و501 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية بني محمديات بمركز أبنوب، ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز أبنوب، الذي يتكون من محطة معالجة بقرية عرب العطيات البحرية، بإجمالي مليار و501 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا، والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الجدول الزمني للمشروع

وأضاف محافظ أسيوط في بيان اليوم، أنّ المشروع يخدم نحو 17 قرية، ويتكون من محطة معالجة رئيسية بقرية عرب العطيات البحرية بطاقة 40/60 ألف م3/ يوم و17 محطة رفع، وجرى توجيه مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة، بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الشركات المنفذة.

توصيل خدمات الصرف الصحي

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ خطة متكاملة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة، وجارِ تنفيذ 149 مشروع صرف صحي منها، 144 محطة رفع و11 محطة معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه، مؤكدًا أنّ نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في أسيوط ضمن «حياة كريمة»، وصلت إلى نسب مرضية.

متابعة مستمرة

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع، سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل، وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال، للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.