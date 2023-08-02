«مياه أسيوط» تعقد لجنة خاصة للمتخلفين عن حضور اختبارات المدرسة الفنية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ الشركة التابعة لها في أسيوط والوادي الجديد، ستعقد لجنة اختبارات لمن تخلف عن حضور اختبارات المدرسة الفنية، التي سبق وجرى الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة، طبقا للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية وفق تنسيق كل محافظة «أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، قنا، وأسوان»، بالحضور إلى مدينة أسيوط الجديدة بمقر المدرسة، الأحد المقبل، حيث يتم اختيار الطلاب بناء على اجتياز أعلى درجة في جميع الاختبارات.

تنفيذ خطة وتوجهات الدولة وفقا لرؤية مصر 2030

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنّ قطاع التعليم الفني يأتي في أولويات استراتيجية المحافظة، وفي إطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر 2023.

الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية للمياه

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما يلي.

ـ أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية العام الحالي 2022-2023.

ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2023 عن 18 عامًا.

ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة «93% تقريبا» في الإعدادية العامة، والأولوية للأعلى مجموع.

- يقبل بنسبة 5% من إجمالي المتقدمين من طلاب الاعدادية الازهرية لكل مدرسة بمجموع 93% كحد أدنى للقبول وفقًا للمعادلة = مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية.

ـ يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد في المدرسة.

- أن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

ـ أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة بحسب التوزيع الجغرافي.