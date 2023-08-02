جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 علمي وأدبي (صور)

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني 2023 علمي وأدبي، والتي من المقرر أن تبدأ في 19 أغسطس الجاري، وتنتهي في 28 أغسطس 2023، إذ يستعد الطلاب الراسبين لأداء الامتحانات في المواد الدراسية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 علمي وأدبي

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 علمي وأدبي، حتى يكون طلاب الأزهر في جاهزية كاملة لأداء الامتحانات التي تعثروا بها، واضطروا إلى الامتحان فيها مرة أخرى في الدور الثاني.

تعرف على جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 علمي وأدبي

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 علمي وأدبي يوم السبت الموافق 19 أغسطس ، في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما تنتهي امتحانات الدور الثاني للأدبي مع مادة الفيزياء يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس.