تنشط عمليات البحث عن كليات تقبل طلاب الثانوية الأزهرية، حيث يسعى الطلاب وأولياء أمورهم، لمعرفة الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023، وفقا للمجموع الذي حصلوا عليه، وتستعرض «الوطن» هذه الكليات حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة الأماكن المتاحة في كليات جامعة الأزهر، قبل إعلان تنسيق الأزهر للقبول بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، بشكل رسمي.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023

ووفقاً للإدارة المركزية لامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، بينهم عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية ، وبلغت نسبة النجاح في الثانوية الازهرية 89,5%.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 في 9 محافظات

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023، شعبة علمي، التابعين لمنطقة القاهرة وهي محافظات القاهرة والسويس والجيزة والفيوم وشمال سيناء وجنوب سيناء والقليوبية، بني سويف والبحر الأحمر، كالأتي:-

- الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- العلوم بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- طب الأسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الصيدلة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام

- الطب بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- العلوم بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- الصيدلة بنين أسيوط تخصص عام انتظام

- الطب بنين دمياط تخصص عام انتظام.

- الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظام.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 منطقة القاهرة

- طب الأسنان بنين بأسيوط تخصص عام انتظام.

- أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظام.

- كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظام.

- الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام.

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- الزراعة بنين أسيوط تخصص عام انتظام.

- التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام

- كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية رسم انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظام بمصروفات.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين القاهرة تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظام بمصروفات.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتساب.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتساب.

- اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- كلية الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام.

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023

- كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.