الطالبات يحصدن المراكز الأولى بنتائج جامعة سمنود التكنولوجية

أعلنت جامعة سمنود التكنولوجية اليوم، نتائج طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وهنأ الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، الطلاب الذين حصلوا على المركز الأول في البرامج، وهن «الطالبة أمنيه فهمي إبراهيم بقسم تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، والطالبة رقية عبدالفتاح مسعود بقسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة، والطالبة أمنية علاء العدوي بقسم التصنيع الغذائي».

نسبة النجاح

وقال رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن نسبة النجاح جاءت مرضية واختلفت من برنامج لآخر، وفق طبيعة الدراسة بكل برنامج، مقدما الشكر لجميع منسوبي الجامعة من إدارة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين متمنيا التوفيق لطلاب الجامعة، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد لتحقيق التميز والنجاح، لتخريج خريج قادر على مواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجاته وإنتاج بحوث ودراسات علمية تطبيقية ذات صلة بالتحديات المستقبلية وتحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وفق المعايير المعتمدة عالميا في إطار من القيم الأخلاقية.

ومن جهته، صرح الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أن إعلان النتيجة هو حصاد لعام دراسي كامل قام فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والخدمات المعاونة ببذل وافر الجهد لتهيئة الظروف الملائمة لتقديم تعليم تكنولوجي للطلاب مميز وتأهيل الطلاب لمستوي عالي من المعارف والقدرات والإبداع والقدرة على المنافسة وصولاً لأن يصبح خريجي الكلية مقصدا، وقيمة مضافة لسوق العمل.