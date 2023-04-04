دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالأحياء.. المستندات المطلوبة لـ8 طلبات

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، توضيح خدمات المراكز التكنولوجية، وحرصا من اللواء الدكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي، على تقديم أفضل خدمة للمواطن بدون أي معوقات، أصدر توجيهاته بعمل دليل لجميع خدمات المركز التكنولوجي، للتسهيل على المواطن، وإنجاز الخدمة في موعد زمني محدد، ووقت قياسي، دون أى عراقيل وبخطوات سهلة.

ومن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي، والمستندات المطلوبة فى 8 خدمات ما يلي:

طلب معرفة عقار داخل حصة المباني المتميزة

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق

- خريطة المساحة من شركة المعادي محدد عليها رقم العوايد

- كشف رسمي حديث من العوائد

- صور فوتوغرافية من واجهة العقار محدد عليها رقم العوايد

- كشف مشتملات

استخراج طلب وقف إصدار أو تجديد للترخيص

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل في حالة الوكالة والاطلاع على الأصل

استخراج طلب استرداد عداد كهرباء

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق

- صورة عقد الملكية أو الإيجار

استخراج طلب شهادة بناء على تصريح محكمة

- أصل تصريح المحكمة

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو صورة التوكيل في حالة الوكالة مع الأصل للاطلاع

استخراج طلب سحب ملف

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق

استخراج طلب لقاء جماهيري

- طلب متضمن سبب طلب حضور لقاء جماهيري

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل موثق

استخراج طلب مخاطبة جهات خارجية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

استخراج طلب سداد عام

- آخر إيصال سداد

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو توكيل فى حالة الوكالة

- صورة المستند الدال على الملكية مع الاطلاع على الأصل

- صورة الرخصة + الأصل للاطلاع