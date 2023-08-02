لو من سكان هذه المناطق.. اعرف مواعيد قطع الكهرباء في الدقي والجيزة

مازال هناك بعض الأشخاص لا يعرفون مواعيد قطع الكهرباء المحددة في منطقتهم السكنية أو مقار عملهم، ويتساءلون عن ذلك، حيث حددت شركة الكهرباء مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التيار، في كل محافظة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواعيد قطع الكهرباء، في منطقة الدقي والمهندسين وفيصل وكل ما يقع داخل نطاق الجيزة.

مواعيد قطع الكهرباء في الدقي والمهندسين

وتأتي مواعيد قطع الكهرباء في الدقي والمهندسين، متفاوتة مقارنة بباقي مناطق محافظة الجيزة، حيث يتضمن القطع في منطقة الدقي مركز البحوث الزراعية من الساعة 18 حتى الساعة 19 مساءً.

وسيتم قطع الكهرباء من منطقة الدقي - جامعة القاهرة وشارع السودان في تماما الساعة 17 حتى الساعة 18 مساءً، وهو نفس الوقت بالنسبة لبولاق الدكرور والمنيب وفيصل والعمرانية والهرم وبشتيل والبدرشين والعياط، ومناطق من البحر الأعظم والمريوطية، وأكتوبر والشيخ زايد.

وسيتم قطع الكهرباء من الساعة 16 إلى 17 على مناطق من الهرم وبالتحديد في شارع خوفو ومتفرعاته، وفي الدقي في شارع نادي الصيد، والمهندسين في شارع شهاب، والحوامدية والصف.

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الماضية والمستمرة على مدار فصل الصيف.