محافظة القاهرة تتابع فصل الكهرباء عن إعلانات الشوارع ترشيدا للاستهلاك

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالمرور اليومي على مختلف الشوارع والميادين، لمتابعة تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بتخفيض الأحمال خاصة إضاءة واجهات المحلات والإعلانات الضوئية بالشوارع وأعلى المحاور والعقارات.

التزام مواعيد فصل التيار

وفي سياق متصل، أكد اللواء طارق بحيرى، رئيس حي المعادي، أنّه تم متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء للإعلانات المضيئة في نطاق الحي، وتم التأكد من التزام أغلب المناطق بتنفيذ الخطة، وإتباع التوقيتات المحددة لغلق إنارة تلك الإعلانات بالشوارع والميادين، ومنها على سبيل المثال ميدان النهضة، ميدان الحرية شوارع بورسعيد، 216 و150، النادي مزلقان العرب، ميدان سوارس شارع كورنيش النيل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الموارد، وإتباع الترشيد على مدار الشهر الجاري.

فى سياق متصل، أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حى شرق مدينة نصر، أنّ فريق عمل إدارتي الإنارة والمتابعة الميدانية بالحي، مكلفين بمتابعة حملة أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق حى شرق مدينة نصر، إذ تم ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة وواجهات المحلات والإعلانات بشارع عباس العقاد وغيره من المناطق.

مواعيد غلق المحلات والمولات

وأوضح جودة أنه يتم المرور على المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات، لمتابعة الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية فى موعدها المحدد خلال فترة الصيف، وتم المرور على مول دمياط بشارع أبو العتاهية امتداد عباس العقاد، لمتابعة الالتزام التام بالغلق في المواعيد المحددة، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020.

كما تتابع محافظة القاهرة خطة تخفيف الأحمال من خلال جدول قطع الكهرباء عن مختلف المناطق وفق جدول زمني محدد وواضح للجميع،تلتزم فيه شركة الكهرباء بمواعيد فصل وإعادة التيار عن كل شارع أو منطقة.