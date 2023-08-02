موعد انقطاع الكهرباء في المعادي وحلوان وفيصل.. اعرف أسماء الشوارع

حددت شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة موعد تخفيف الأحمال وقطع التيار اليوم عن مناطق حلوان والمعادي في القاهرة، وفيصل بالجيزة اليوم من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة ظهرا.

أماكن تخفيف الأحمال وقطع التيار بمنطقة فيصل

وجاءت المناطق المتأثرة من تخفيف الأحمال وقطع التيار بمنطقة فيصل بالجيزة الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كالتالي:

- فيصل «شارع الصفا والمروة بالطوابق - شارع المنشية بكفر طهرمس - شارع الثلاثيني من العشرين - شارع المنشية يمين - شارع الملكة من شارع العشرين - شارع نبيل طة بكفر طهرمس - كفر طهرمس امام حي الهرم - شارع حمد ياسين بالمنشية طوابق - شارع كفر طهرمس خلف المطاحن بفيصل - شارع المساكن امام مدرسة الكرنك».

أماكن قطع التيار في المعادي

المناطق المتأثرة من تخفيف الحمال وقطع التيار في المعادي بالقاهرة الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء كالتالي:

- المعادي: شارع 204 دجلة بمساكن الشهيد دجلة.

- المعصرة: شارع كمال عيسي - شارع جامع ابو بكر - شارع سور المحطة 45 المعصرة.

- زهراء المعادي: مساكن الرقابة الإدارية - مساكن جمعية العاملين بحي دارالسلام.

- طرة: شارع النهضة - شارع محمد سالم كوتسيكا.

- طريق الاتوستراد المعادي: أبراج الندى - أبراج الريحانة - أبراج الأمل.

أماكن قطع التيار في حلوان

- الشوبك الشرقي: كورنيش التبين - الشوبك القبلي - المزغونة بالشوبك.

- حلوان: شارع رايل - غرب حلوان - عمر بن عبد العزيز - صقر قريش - عمر بن الخطاب - الغربي.

- التبين: شارع المجاري بالتبين.