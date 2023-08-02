«بيت الروبي» أول فيلم عربي يعرض في صالات العرض التركية

أعلنت دور العرض التركية عن عرض فيلم «بيت الروبي» للنجم كريم عبدالعزيز، في قاعاتها بدءا من بعد غد الجمعة الموافق 4 أغسطس وحتى 25 من نفس الشهر، في سابقة تحدث للمرة الأولى بعرض فيلم عربي في صالات العرض التركية.

عرض بيت الروبي في دور العرض التركية

وينطلق بيت الروبي في جميع دور العرض التركية، إذ استقبله المسؤولين عن السينمات والجمهور بحفاوة كبيرة كما امتلأت صالات العرض ببوسترات الفيلم مع عمليات دعاية مكثفة، ليكون بيت الروبي سببا في فتح سوق جديد للأفلام المصرية والعربية في تركيا يسهم في توسيع نطاق السينما المصرية.

إيرادات فيلم «بيت الروبى»

ويحقق فيلم بيت الروبي نجاحات ساحقة في شباك التذاكر المصري والعربي منذ انطلاق عرضه يوم 21 يونيو الماضي، اذا وصلت إيراداته إلى 116 مليون جنيه حصدها خلال 6 أسابيع عرض وتفصله 4 ملايين فقط على تخطى إيرادات فيلم كيرة والجن ليصبح الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.