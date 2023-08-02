116 مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي بالسينما في 6 أسابيع

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات في شباك تذاكر السينما بنحو 115 مليون و743 ألفا و530 جنيها، وذلك على مدار 6 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ونجح في الحفاظ على صدارة قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا بالسينما.

ويضاف فيلم بيت الروبي إلى قائمة أفلام كريم عبدالعزيز، التي تعد من أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية بتجاوزها حاجز الـ100 مليون جنيه منها فيلم كيرة والجن، والفيل الأزرق 2.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، والذي يعد أول تعاونن سينمائي بينهما، وتشاركهما البطولة كل من نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور قصة فيلم بيت الروبي، في إطار لايت كوميدي، حيث يعيش إبراهيم الروبي بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية، وتتغير حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.