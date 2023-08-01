كريم عبدالعزيز يحقق بفيلمه بيت الروبي 722 ألف جنيه إيرادات بدور العرض أمس

استطاع الفنان كريم عبدالعزيز أن يحقق إيرادات عالية بفيلمه «بيت الروبي»، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض .

إيرادات فيلم بيت الروبي تصل إلى 722 ألف جنيه بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن فيلم بيت الروبي للفنان كريم عيد العزيز، حقق أمس 722 ألف جنيه بدور العرض، أمس، بحسب ما أكد الموزع السينمائي.

وأشار إلى أنَّ الفيلم يحقق نجاحاً كبيراً، خاصة أن قصة الفيلم تدور في إطار تشويقي اجتماعي حيث يداع الروبي عن أهله ويحاول أن يقف بجوارهم ضد الصدمات، وخاصة ما تعرضت له زوجته إذ أنها أجرت عملية لسيدة حامل، أدت إلى وفاتها، والسوشيال ميديا كان لها دور .

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي، شارك خلاله النجوم منهم كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، وسارة عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.