بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية، خلال الساعات القليلة الماضية، بشكل مفاجئ، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان التي شغلت منصب رئيسة الحكومة التونسية، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة من هو رئيس الحكومة الجديد في تونس أحمد الحشاني؟

رئيس الحكومة الجديد في تونس.. من هو أحمد الحشاني؟

وتجيب «الوطن»، على تساؤل من هو رئيس الحكومة الجديد في تونس أحمد الحشاني؟، وذلك بعرض أبرز المعلومات التي جعلته يشغل منصب رئيس الحكومة التونسية بعد نجلاء بودن رمضان.

وذكرت الصحف التونسية، معلومات رئيس الحكومة الجديد في تونس أحمد الحشاني، وهي كالتالي:

- تخرج رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس.

- شغل أحمد الحشاني منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي في تونس.

- حصل أحمد الحشاني على درجة ماجستير في القانون العام عام سنة 1983.

أزمة اقتصادية في توتس

يذكر أن قرار تعيين أحمد الحشاني كرئيسا للحكومة التونسية، وبدء عمله من يوم 1 أغسطس، جاء وسط ظروف اقتصادية وسياسية صعبة للغاية قد يعيشها سكان تونس خلال الفترة الماضية، وذلك مع مطالبات الشعب بخطة إنقاذ اقتصاد البلاد، وهو ما فشلت في تنفيذه رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

ويشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد عين نجلاء بودن، التي تبلغ من العمر 65 عاما، وهي مهندسة وسياسية تونسية، رئيسة حكومة تونس في 29 سبتمبر 2021.