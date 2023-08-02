فحص 82 مريضا في قافلة طبية مجانية لدعم 6 قرى بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ، في تنظيم قافلة طبية جديدة وشاملة، بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، التي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 82 مريضا من غير القادرين بقرى القصابي، التابعة لمركز سيدي سالم، وقرى كفر العرب، والكشلة، وعزبة مالك بمركز دسوق، وقريتي تيرة، وعزبة تيرة، في مركز الحامول في كفر الشيخ.

قافلة طبية شاملة بالمجان وزرع قرنية للعيون

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ، في بيان، اليوم الأربعاء، علي أجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي، ذهابا، وإيابا، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

استمرار القوافل الطبية من الأورمان للمواطنين

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنفيذ القوافل الطبية المسيرة من القرى الأشد احتياج إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعي، مستمر على مدار العام، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم الجمعية لخدماتها الطبية المتعددة تخفيفا عن المرضى غير القادرين وتيسيرا عليهم في توفير خدمة طبية ذات جودة وبالمجان تماما، في كافة التخصصات، من «جراحات قلب، وعيون، ومسالك بولية، وأطفال، وكلي، وتحاليل شاملة، وغيرها من الفحوصات الطبية المتعددة.