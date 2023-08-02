مياه الإسكندرية تشن حملات لإزالة التعديات على الشبكة (صور)

أكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن الشركة قامت بشن حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية بالمناطق التابعة لفرع المندرة شرق الإسكندرية وتم خلالها قطع المياه وإزالة الوصلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقانون ودون التعاقد مع الشركة ودفع قيمة المقايسات المستحقة لتوصيل المياه كما تم تحصيل مستحقات الشركة من العقارات المتعاقدة وتوصيل شبكة المياه لهم.

حملات شركة مياه الإسكندرية

وأضاف رئيس مياه الإسكندرية أنه إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

قطع المياه في الإسكندرية

وأشار جابر إلى أنه تم قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية (الخلسة) عن العقارات والزرايب المخالفة بمناطق قرية الروضة وحوش 10 وكازوليا التابعة لفرع المندرة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، كما تم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.