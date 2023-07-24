نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق.. البطاطس بـ8 جنيهات

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الخضراوات والفاكهة تراجعت منذ عدة أيام في الأسواق المصرية، والسبب الرئيسي في ذلك «العروة الصيفية»، التي بدأت منذ عدة أشهر وأدت إلى توافر كميات كبيرة من كافة أنواع الخضراوات والفاكهة، في ظل أن الأسعار تشهد حاليا استقرارا ملحوظا.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقبال المواطنين يزداد الفترة الحالية على شراء الأنواع الموسمية، مثل: البطيخ والمانجو والمشمش والعنب والكنتالوب والشمام، في ظل أن هناك توقعات قوية تشير إلى تراجع الأسعار مرة أخرى الفترة القادمة.

أسعار الخضراوات

وتابع بأن سعر الطماطم يتراوح ما بين 3.5 و6 جنيهات، والبطاطس ما بين 8 و9.5 جنيه، والكوسة ما بين 4.5 و 8.5 جنيها، والبصل بين 12 إلى 17 جنيه، كما يتراوح سعر الفاصوليا بين 12 و18 جنيهًا، والباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 5 جنيهات، والرومي ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الليمون البلدي يتراوح ما بين 6 و16 جنيهًا، ويتراوح سعر العنب الأصفر والأحمر بين 9 و15 جنيهًا، والتفاح المصري بين 10 و28 جنيهًا، والبرقوق بين 10 و15 جنيها، فيما يتراوح سعر الكنتالوب بين 6 و14 جنيها، كما يتراوح سعر الشمام بين 6 و10 جنيهات، والمانجو بين 15 و21 جنيهًا، والمشمش بين 20 و25 جنيهًا، ويتراوح سعر البطيخ بين 21 و28 جنيهًا.