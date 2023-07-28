سعر أرز الشعير اليوم الجمعة 28-7-2023.. نقيب الفلاحين يزف بشرى للمواطنين

بشّر حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين، المواطنين بانخفاض سعر أرز الشعير خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم الحصاد، إذ شهد سعر أرز الشعير اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر، استقرارا ويميل إلى الانخفاض، إذ يتراوح سعر طن أرز الشعير رفيع الحبة 11100 جنيه إلى 11200 جنيه، كما يتراوح السعر بالنسبة لأرز الشعير عريض الحبة ما بين 12100 إلى 12200 جنيه.

سعر أرز الشعير اليوم الجمعة 28-7-2023

وأوضح «أبو صدام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر أرز الشعير انخفض على مدار الأسبوع الماضي بنحو 500 جنيه للطن، كما أن الطلب في الوقت الحالي جيد، مشيرًا إلى أن سعر الأرز الأبيض يشهد استقرارًا ملحوظا خلال الوقت الحالي.

سعر الأرز اليوم

وأضاف «أبو صدام» أن سعر طن الأرز الأبيض جملة يتراوح ما بين 16800 جنيه إلى 17700 جنيه للطن بالنسبة لرفيع الحبة، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 18400جنيه إلى 18600 جنيه، كما يباع سعر كيلو الأرز الأبيض في التجزئة بسعر يتراوح ما بين 23 إلى 25 جنيها، ويختلف السعر بحسب نوع الحبة ونسبة الكسر في الأرز.

توقعات أسعار الأرز

وبين نقيب عام الفلاحين، أنه من المتوقع أن يستمر سعر أرز الشعير في الانخفاض حتى موعد حصاد الموسم الجديد، فمن المتوقع أن ينخفض السعر خلال الفترة المقبلة ليصل 10 آلاف جنيه بالنسبة للأرز رفيع الحبة، كما قد ينخفض أرز الشعير عريض الحبة ليصل إلى 10200 جنيه بانخفاض يقدر بنحو 2000 جنيه.