نقيب الفلاحين: 500 جنيه تراجعا في أسعار الأعلاف.. وتوقعات بمزيد من الانخفاضات

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الأعلاف تراجعت مجددا في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء، لتخسر نحو 500 جنيه من قيمتها، بعدما هبطت بقيمة ألف جنيه منذ يومين، مشيرا إلى أن «الانخفاضات المتتالية ترجع إلى الجهود الحكومية في مجال بالإفراج الجمركي عن كميات كبيرة من خامات الأعلاف».

توقعات بمزيد من التراجعات

وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن» أن استمرار تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الدواجن والبيض، مشيرا إلى أن الإفراجات الجمركية أدت إلى تراجع العديد من السلع الغذائية الأساسية، منها الأرز والسكر والزيت.

وأكد وجود توقعات قوية بحدوث المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة في أسعار الأعلاف والدواجن والبيض والسلع الغذائية، مضيفا أن «سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي بلغ 12 ألفا و500 جنيه، والذرة الأوكراني 10 آلاف و500 جنيه».

أسعار القمح الأوكراني والروسي

وأوضح أبو صدام أن سعر طن القمح الأوكراني نقاء 11.5% يصل إلى 12 ألفا و250 جنيها، والروسي 12 ألفا و300 جنيه، فيما يبلغ سعر طن الردة المحلي 10 آلاف و300 جنيه، والجلوتين المحلي 47 ألفا و500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها، وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% نحو 21575 جنيهًا.