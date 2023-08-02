هل حاسبات ومعلومات تقبل من علمي علوم 2023؟.. «الأعلى للجامعات» يُجيب

أجابت مصادر مسؤولة في المجلس الأعلى للجامعات، عن استفسارات عدد من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، حول «هل حاسبات ومعلومات تقبل من علمي علوم 2023»، موضحة أنّ كليات الحاسبات والمعلومات تقبل طلاب الشعب العلمية بقسمي العلوم والرياضة، وفقا للحدود الدنيا التي يقرها مكتب التنسيق الجامعات والتي تتوقف على العرض والطلب من قبل الطلاب.

هل حاسبات ومعلومات تقبل من علمي علوم 2023؟

وأوضحت مصادر في وزارة التعليم العالي، أنّ كليات حاسبات ومعلومات تقبل من علمي علوم 2023 بمختلف التخصصات، بما في ذلك كليات الجامعات الأهلية والخاصة، وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، غير متاح قبول طلاب هذه الشعبة وفقا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها لأعمال تنسيق الجامعات 2023 لمختلف الشعب للمرحلة الأولى، المقرر أن تبدا رسميا السبت المقبل لمدة 5 أيام.

تنسيق الجامعات 2023

وتختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدا، أعمال اختبارات القدرات 2023 بمختلف الجامعات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.