«التعليم العالي»: الكشف عن نسب المنح الدراسية المجانية 2023 في الجامعات قريبا

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيناقش في اجتماعه المقبل، تقارير اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة بشأن تحديد الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات، ومواعيد التقدم والمنح الدراسية المجانية 2023، المتوقع إتاحتها للطلاب خلال الفترة المقبلة.

المنح الدراسية المجانية 2023

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ النسبة المتوقع أن يوافق عليها المجلس في اجتماعه المقبل هي 5% من الأعداد المقررة لكل جامعة، مقابل منحها 5% إضافيا بمصروفات، لافتة إلى أنّ المجلس سيحدد أيضا الأطر العامة للمنح الدراسية والأولويات والمستحقين لها.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، يبدأ مكتب تنسيق الجامعات الحكومية من السبت المقبل، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 للشعب العلمية والأدبية وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تذليل العقبات تجاه الطلاب.

بدوره، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف على التنسيق، أنّ عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات 2023 من طلاب الثانوية العامة المصرية، بلغ حتى الآن 165 ألف طالب وطالبة عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديج، كما أنّ غدا الخميس هو آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات 2023.