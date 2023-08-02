مصدر بـ«التعليم العالي» يكشف موعد إعلان تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2023

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أن تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2023/ 2024، سيكون بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بـ48 ساعة، إذ يبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني السبت المقبل.

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2023/2024

وأكدت المصادر أن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات المرحلة الثانية لا يمكن الكشف عنها أو توقعها خلال الفترة الحالية لعدم انطلاق المرحلة الأولى وظهور نتائجها، موضحا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2023

وأشارت إلى أن جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة المصرية لهم أماكن في الجامعات والمعاهد المختلفة على مستوى الجمهورية، وهناك تأكيد من المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تذليل العقبات تجاه الطلاب خلال أعمال التنسيق، وتجهيز معامل الحاسب الآلي بمختلف الكليات.

وتختتم الوزارة غدا الخميس أعمال التسجيل لاختبارات القدرات 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدا السبت المقبل أعمال التسجيل لتنسيق المرحلة الأولى 2023.