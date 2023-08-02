أحمد السبكي: «اتحاد منتجي مصر» يساهم في تطوير صناعة الفن

قال المنتج أحمد السبكي، إن تأسيس اتحاد منتجي مصر، والذي يضم مجموعة من شركات الإنتاج الفني، يعد من الخطوات المهمة جدًا لوضع آليات لضبط سوق الدراما، والذي يعد واحدًا من الأسواق المهمة التي تحتاج إلى التكاتف بين الجميع بما يساهم في تطوير الصناعة والارتقاء بالفن.

إطلاق اتحاد منتجي مصر

‏‎وعقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر والذي يضم نحو 18 شركة، وضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك للتنسيق بين شركات الإنتاج الفني المصرية والحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية وتطويرها.

تطوير الصناعة وتذليل العقبات

وأضاف أحمد السبكي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتحاد منتجي مصر، سيعمل على تذليل العقبات أمام هذه الصناعة والتنسيق بين شركات الإنتاج، والحد من الصعوبات والسلبيات، فضلًا عن ضبط سوق الأجور والتي تعد من الأمور المهمة في ضبط الصناعة.

التنسيق بين الشركات

وأشار «السبكي»، إلى أن التنسيق بين شركات الإنتاج الفني، من الأمور الضرورية والتي تصب في النهاية لصالح الأعمال الدرامية، ومن ثم العمل على تطويرها وتقديم كل ما تحتاج إليه بما يضمن الحفاظ على استمرار هذه الصناعة.