كريم أبو ذكري: «اتحاد منتجي مصر» يحقق التكامل والانضباط في سوق الدراما

قال المنتج كريم أبو ذكري، إن تأسيس اتحاد منتجي مصر من الخطوات المهمة جدًا لحدوث تكامل بين الشركات، ولها عدة أبعاد كثيرة تصب في صالح الصناعة نفسها، وتحول دون حدوث كثير من العوائق والصعاب التي قد تواجه الصناع أنفسهم، خصوصًا وأن العالم كله يمر بظروف اقتصادية صعبة، ومن ثم نحتاج إلى آليات دقيقة لضبط السوق.

وأشار كريم أبو ذكري، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الانضباط والتكامل الذي من المقرر أن يحدثه اتحاد منتجي مصر، بمثابة خطوة جيدة في هذه المرحلة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، وتحقيق العدالة فيما يخص عدة بنود من بينها تحقيق التوازن فيما يخص الأجور بين الجميع، ومن ثم نهدف إلى التعاون والتكاتف لضبط هذه الصناعة وتطويرها بالشكل اللائق، متابعًا: «سعيد جدًا بتأسيس اتحاد منتجي مصر، ويجب علينا التكاتف وليس من المقبول أن يفكر كل واحد في نفسه فقط ولا يهتم بالآخرين».

اتحاد منتجي مصر يدعم صناعة الفن

وشدد المنتج كريم أبو ذكري، على أن هذه الصناعة دائمًا ما يكون فيها البقاء للأصلح، وليس بها مكان للمجاملات لأن الجمهور في النهاية هو الفيصل ويمنح تقييمه للعمل الفني وللممثلين دون محاباة على الإطلاق: «مهنة كاشفة تمامًا أيًا ما كان طبيعة الوظيفة داخل العمل، إذا كان ستايلست غير موهوب لن يستمر وهكذا».

18 شركة باتحاد منتجي مصر

‏‎وعقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر والذي يضم نحو 18 شركة، وضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك للتنسيق بين شركات الإنتاج الفني المصرية والحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية وتطويرها.