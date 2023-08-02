رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة الفرقة الثانية لـ«الشريعة الإسلامية» بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، بقيادة الدكتور زكي صبري، عميد الكلية، نتيجة امتحانات الفرقة الثانية لشعبة «الشريعة الإسلامية»، للعام الجامعي 2022 - 2023، عقب اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

الإعلان عن نتيجة الفرقة الثانية لشعبة «الشريعة الإسلامية»

ووفقًا لبيان صادر عن الكلية، فإنّه تم اليوم الإعلان عن نتيجة الفرقة الثانية لشعبة «الشريعة الإسلامية» للعام الجامعي 2022 - 2023، عبر البوابة الإلكترونية للكلية من هنا.

وأكد مصدر مسؤول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، لـ«الوطن»، أنّه أيضًا جرى الإعلان عن النتيجة ورقيًا داخل أروقة الكلية، وسيتم الإعلان عن بقية النتائج تباعًا فور اعتمادها من جامعة الأزهر، لافتًا أنّه سيتم الإعلان عن فتح باب التظلمات الخاصة الفرقة الثانية لشعبة «الشريعة الإسلامية» خلال الساعات القليلة المقبلة.

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»؟

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات» هي تابعة لجامعة الأزهر، وأُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتُقدم الكلية للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».