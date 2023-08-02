الحفاظ على المال العام وسلامة الأجهزة الطبية.. ندوة بـ«صحة كفر الشيخ»

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، عن انعقاد ندوة بمقر ديوان عام مديرية الصحة في مدينة كفر الشيخ، وذلك تحت عنوان «الحفاظ على المال العام وسلامة الأجهزة الطبية»، وذلك للعاملين في الإدارات الصحية على نطاق المحافظة لمشرفي المستلزمات الطبية؛ بهدف الحفاظ على المال العام في تلك المستشفيات الطبية، والعمل على جودة الأجهزة وصيانتها أول بأول، حتى لا تتكلف الدولة مبالغ مالية ونفقات زائدة.

صيانة الأجهزة الطبية والرواكد

بدورها أشارت الدكتورة عبير هيكل، مدير وحدة المستلزمات الطبية بمديرية الصحة في كفر الشيخ، بضرورة متابعة «الرواكد»، وتدويرها، وصيانة الأجهزة الطبية دون تأخير في هذا الشأن، مع ضرورة متابعة التوريد للأجهزة الطبية حتي لا يهدر الوقت، وصرورة عمل الاستعلامات، والميكنة، حفاظا على المال العام، علاوة على إرسال المتطلبات الحيوية داخل للمستشفيات للعمل على توفيرها، ومتابعة عمل التسويات لعدم توقف الشركات عن التوريد، ومتابعة الصرف والإشراف على الأقسام، بما يصب ذلك في خدمة المرضي، ويحافظ على المال العام.

تكريم المتميزين في العمل

كما تم تكريم العاملين والمتميزين في عملهم في نهاية الندوة، وهم «الدكتور محمود سلطان، والدكتورة مروة الوكيل، مسؤولي المستلزمات الطبية بمديرية الصحة في كفر الشيخ، والدكتورة دعاء هاني، مستشفى فوة المركزي، والدكتور شنودة مجدي، مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتورة الشيماء نجيب، مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتورة إيمان فرحات، إدارة دسوق الصحية، والدكتورة حسناء محمد، إدارة دسوق الصحية»؛ لما قدموه خلال عملهم من سرعة في تنفيذ المهام المطلوبة منهم، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، من خلال الإشراف المستمر على المستلزمات الطبية داخل الأقسام بالمستشفيات.