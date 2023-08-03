حبس المتهم بحيازة مواد مخدرة في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار وسلاح ناري بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة مدينة نصر بالقاهرة، ضبط رجال الشرطة المتهم أثناء وجوده بمكان سكنه، حيث عثر رجال الشرطة بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة دون لوحات معدنية، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات والأدلة التي تثبت ارتكابه الواقعة، اعترف بجريمته وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح المحامي أيمن علي لـ«الوطن»، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.