أسعار الجامعات في ألمانيا 2023.. اعرف طرق التقديم وشروط الدراسة

يرغب بعض الطلاب وأولياء الأمور في معرفة أسعار الجامعات في ألمانيا 2023، كونها واحدة من أفضل الدول في العالم للدراسة، ومن أرخص الدول في أوروبا للدراسة، حيث لا تفرض رسومًا دراسية على الطلاب الدوليين.

أسعار الجامعات في ألمانيا 2023

وتتحدد أسعار الجامعات الألمانية من خلال معرفة الطالب اللغة الألمانية أم لا، ففي حال تحدثه وإتقانه للغة، لن يدفع رسوما دراسية مع دفع فقط رسوم الاشتراك، والذي لا يتجاوز الـ800 يورو خلال العام الدراسي، بحسب الصحف الألمانية.

وفي حال عدم معرفة الطالب اللغة الألمانية يلجأ إلى حضور كورسات لتعلم اللغة، ويدفع مبلغ قدره 500 يورو لكل مستوى دراسي في اللغة الألمانية، إذ يحتاج إلى اجتياز 5 كورسات للوصول إلى المستوى اللغوي المناسب الذي يؤهله للدراسة في الجامعات الألمانية، بما يعادل 2500 يورو لدراسة اللغة الألمانية في ألمانيا.

وتصل أسعار الجامعات في ألمانيا 2023 بالنسبة للقطاع الخاص، إلى أكثر من 25000 يورو سنويًا، ومن أفضل تلك الجامعات في ألمانيا، هي:

جامعة كود للعلوم التطبيقية، التي تصل تكلفتها خلال السنة إلي 9800 يورو.

جامعة فريدنساو السبتية، وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 3500 يورو.

أسعار الجامعات في ألمانيا 2023.. وطرق التقديم

وفي بعض الأحيان يجب على الطالب الراغب في الالتحاق باحد الجامعات الألمانية أن يقوم بعدة خطوات، هي:

تقديم طلب الدراسة وملء الاستمارة من خلال المراسلة، وذلك لأنه يوجد بعض جامعات الألمانية التي لا تعتمد على التقديم الإلكتروني.

تقديم الوثائق المطلوبة مترجمة إلى اللغة الألمانية، من خلال الموقع الرسمي للجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، في مكاتب الطلاب الأجانب

شروط الدراسة في ألمانيا

ترجمة شهادة الثانوية العامة الأصلي إلى اللغة الإنجليزية، وتصديقها من وزارة الخارجية.

إحضار شهادة ميلاد باللغة الإنجليزية مصدقة من وزارة الخارجية.

تقديم طلب القبول من الجامعة الذي يرغب فيها الطالب التقدم لها.

تقديم مستندات تثبت إتقانه اللغة الألمانية من معهد اللغة الألمانية.