شروط الحصول علي فيزا دراسية في ألمانيا وتكاليف الدراسة للمصريين

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يبدأ الطلاب الاستعداد لمرحلة تعليمية جديدة، وهي المرحلة الجامعية، لذلك يتابع عدد كبير منهم تكاليف الدراسة في ألمانيا للمصريين، وشروط الحصول علي فيزا دراسية في ألمانيا، باعتبارها واحدة من أكثر الدول التي تقدم تعليماً رفيع المستوي يؤهل لسوق العمل.

تكاليف الدراسة في ألمانيا وشروط الحصول على فيزا دراسية

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن التقارير الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، تكاليف الدراسة في ألمانيا للمصريين، وشروط الحصول على فيزا دراسية في ألمانيا، وفق موقع (daad) الألماني المسؤول عن المنح الدراسية في مصر وأفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط الدراسة في ألمانيا للمصريين

تضع الحكومة الألمانية العديد من الشروط للطلاب القادمين من الخارج، بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب حتى يتمكن الدراسة في ألمانيا، وهي كالآتي:

- أن يحدد الطالب أحد البرامج المتاح الدراسة فيها، والتي تقدمها إحدى المؤسسات التعليمية الموجودة في ألمانيا.

- تقديم مستند من شهادة الثانوية العامة مصدق من وزارة الخارجية المصرية.

- الشهادات الاكاديمية المتعلقة بأغراض الدراسة في ألمانيا.

- جوار سفر ساري وصالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- إثبات إتقان اللغة الألمانية.

- إثبات إتقان اللغة الإنجليزية.

- إثبات القدرة المالية على تحمل النفقات المالية طوال فترة الإقامة في ألمانيا للدراسة.

تكلفة الدراسة في المانيا

تختلف تكلفة الدراسة في ألمانيا حسب الجامعة والتخصص، إذ تقدم بعض الجامعات الألمانية منحاً مجانية، بحيث يدفع الطالب بعض الرسوم التي تكون بسيطة نسبياً فقط للجامعات الحكومية الألمانية، والدراسة باللغة الألمانية.

ويمكن للطالب الدراسة في ألمانيا باللغة الإنجليزية، وبرامج الجامعات الخاصة برسوم تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف يورو سنوياً، وقد ترتفع التكلفة إلى 20 ألف يورو في السنة الواحدة.

بالإضافة إلى أن رسوم الجامعات الخاصة الألمانية تبدأ من 1400 يورو، وتصل حتى 32 ألف يورو للعام الدراسي الواحد.

شروط الحصول على فيزا الدراسة في المانيا

وحتى تتمكن من الحصول على فيزا الدراسة في ألمانيا، لابد أن تتوافر الشروط التالية:

- الحصول على طلب التأشيرة الوطنية الألمانية.

- جواز السفر صالح للسفر لمدة 6 أشهر.

- 3 صور شخصية.

- شهادة القبزل الجامعي.

- إثبات التحدث باللغة الألمانية.

- الحساب البنكي المغلق.

- التأمين الصحي للطلاب.

- حجز السكن الطلابي.

- سيرة ذاتية للطالب.

- رسالة تحفيزية من الطالب.

شروط قبول الدراسة في ألمانيا

وأفاد الموقع الرسمي للملحقية الثقافية الألمانية بأن شروط قبول الطلاب في ألمانيا للمصريين جاءت كالآتي:

- إتمام دراسة الثانوية العامة.

- شهادة إثبات دراسة اللغة الألمانية المرحلة المتوسطة 1 «700 ساعة»، أو المرحلة العليا «1200 ساعة».

- في بعض الحالات يجب أن يتم تقديم دليل على النجاح في امتحان القبول الجامعي.

- في حالة عدم الإلمام باللغة الألمانية، يجب على الطالب الالتحاق بأحد معاهد أو مراكز تعليم اللغة الألمانية في ألمانيا.