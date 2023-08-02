التحالف الوطني يسلّم 90 مشروعا للأولى بالرعاية في المنوفية ضمن «600 ألف باب رزق»

نظمت مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان الخيرية، بالتعاون مع محافظة المنوفية، اليوم، احتفالية كبرى شهدت تسليم 90 مشروعا تنمويا و15 كشكا على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بمحافظات الجمهورية كافة، ضمن مبادرة «600 ألف باب رزق».

حضر الاحتفالية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وممثلي التحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز التنفيذي في المحافظة، وذلك إلى جانب عدد من المتطوعين.

وسلّمت جمعية الأورمان الخيرية - أحد كيانات التحالف - في حضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أهالي قري اطواب وكفر ابجيج بمركز الواسطي وقرية بني عدي بمركز ناصر، 131 منزلا بعد إعادة تأهيلها.

وفي محافظة الجيزة، كرّمت مؤسسة أبوالعينين، بطلة القوس والرمح الكفيفة، منة الله عصام، وسلمتها جميع الأدوات الرياضية الخاصة باللعبة، كما سبق تكريم البطلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنجازاتها الرياضية، حيث حصدت على مدار تاريخها الرياضي 12 ميدالية ذهبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، لمساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.