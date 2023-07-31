أمين سر التحالف الوطني: المتطوعون رأس مالنا الحقيقي

قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن رؤية التحالف الوطني للجمعيات الأهلية من اليوم الأول تكمن في التكامل والتنسيق بين الأطراف والجمعيات المشاركة في هذا العمل الخيري، بالإضافة إلى أن يكون هناك حلول جذرية وصريحة للمشكلات التي يواجها المجتمع المصري بشكل عام.

عبد القوي: لدينا 51 ألف متطوع في التحالف الوطني

وأضافت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشباب المتطوعين في التحالف هم رأس المال الحقيقي لدينا، وعندنا ما يقرب من 51 ألف متطوع من المشاركين في أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال عام 2022 والنصف الأول من 2023 وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

وتابعت: «لدينا متطوعين من جميع الأعمار والفئات، فلدينا ناشئين وأسر متطوعين، ومتطوعين من ذوي الهمم، والأكبر سنا، والمرأة وغيرهم، ومن 2022 وصل عدد ساعات التطوع إلى 39 مليون ساعة في جميع الأنشطة».

واستكملت حديثها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الجمعيات المشاركة في العمل الأهلي بالحرص على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر المصرية خلال عام 2023- 2024، فضلا عن الاهتمام بملف الاستثمار الخيري من أجل تأمين استمرار العوائد الخاصة على أموال الصدقات، وذلك من أجل وجود استدامة لنشاط التحالف الوطني».