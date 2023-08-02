طارق الجنايني عن اتحاد منتجي مصر: خطوة نتمناها لم تكن تحدث إلا بدعم «المتحدة»

قال المنتج طارق الجنايني، إنَّ تأسيس اتحاد منتجي مصر من الخطوات المهمة التي كان يترقبها الجميع منذ سنوات طويلة، والتي لم تكن تحدث إلا بوجود كيان كبير ومنظم مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ يشمل هذا الاتحاد منتجي مصر، باعتبارهم من الفئات المهمة ولهم باع طويل في السوق المصرية، فهو يسهم في دعم هذه الصناعة وتطويرها خصوصًا الدراما.

وأضاف «الجنايني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الحاجة إلى التنظيم ووضع آليات للعمل يعد من الأمور الملحة بالنسبة للجميع، ومبينًا أن كون هذا الأمر يتمّ تحت رعاية مؤسسة كبيرة «المتحدة» يسهم في تسهيل خطوات كثيرة كنا نتطلع إليها منذ سنوات، مشيرًا إلى أنَّ الاجتماع كان في غاية الأهمية وساهم في وضع كثير من الأسس، وهناك اجتماعات أخرى تستهدف أمورًا كثيرة والعمل على تطويرها فيما يتعلق بالمحتوى أو الأجور وغيرها من الأمور.

طارق الجنايني: اتحاد منتجي مصر يسهم في تطوير صناعة الدراما

وأشار إلى أنَّ مستوى الأعمال الدرامية في مصر يرتفع ويرتقي عامًا تلو الآخر بصورة كبيرة، وهناك مكتسبات كثيرة حدثت في الفترة الماضية لاسيما فيما يخص طبيعة توزيع الأعمال في الدول العربية، مبينًا أنَّ فكرة وجود اتحاد للمنتجين أمرًا مهمًا لتنظيم العملية الإنتاجية، وتطويرها والحفاظ على مكتسبات السنوات المقبلة، موجهًا التحية للشركة المتحدة باعتبارها كيانًا كبيرًا قادر على الالتقاء مع شركات الإنتاج لصالح الصناعة والدراما المصرية في المستقبل.

إطلاق اتحاد منتجي مصر

يُشار إلى أنَّه تمّ إطلاق اتحاد منتجي مصر والذي يضم نحو 18 شركة، وعُقد الاجتماع التأسيسي الأول والذي ضم مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك للتنسيق بين شركات الإنتاج الفني المصرية والحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية وتطويرها.