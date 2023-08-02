جمال العدل: «اتحاد منتجي مصر» خطوة مهمة للحفاظ على مكتسبات صناعة الدراما

أشاد المنتج جمال العدل، بتدشين اتحاد منتجي مصر، بحضور 18 شركة إنتاج على رأسها المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يهدف إلى ضبط وتطوير سوق الإنتاج الدرامي.

جمال العدل عن اتحاد منتجي مصر: خطوة مهمة

وقال جمال العدل لـ«الوطن»، إن تأسيس اتحاد منتجي مصر خطوة مهمة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حدثت في السنوات الماضية، لأن التضخم الذي حدث جعل أفرع الصناعة تحتاج إلى أموالا كثيرة، وهذا ليس لصالحهم، وقد يؤدي إلى وقف عجلة الإنتاج بشكل عام.

وأضاف جمال العدل، الفنانين والفنيين أصبحوا يطلبون أموالا طائلة، وهذا بالتأكيد سيوقف عجلة الإنتاج، لذلك يجب أن نقف كلنا وراء الصناعة، لأنها مهمة وتحتاج حالياً إلى الوقوف معاً، مشيرا إلى أن صناعة الدراما موجودة منذ 1961، لذلك يجب أن نحافظ عليها بأن يحصل الجميع على أجور واحدة، بما في ذلك الممثلين.

اتحاد منتجي مصر

‏‎وقد عُقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر، والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.