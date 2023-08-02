8 اشتراطات لتقديم الجمعيات الأهلية في مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية»

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الاشتراطات التي يجب توافرها لدى الجمعيات الأهلية للتقديم في مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية»، والذي يقدم العديد من المزايا للمنظمات غير الحكومية، أبرزها صرف قروض متناهية الصغر للمستفيدين المستهدفين لتنفيذ الوحدات والمشروعات، فضلا عن تجهيز الوحدات الإنتاجية بالتنسيق مع المستفيدين والقطاع الخاص، وتحصيل الأقساط وتدويرها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، اشتراطات لتقديم الجمعيات الأهلية في مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية»، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط تقديم الجمعيات الأهلية في مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية»

- يشترط ألا تقل خبرة الجمعية الأهلية في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، عن 3 سنوات.

- يشترط أن تكون الجمعية الأهلية مسجلة بموجب قانون تنظيم العمل الأهلي، والتقديم بطلب توفيق الأوضاع.

- يشترط أن تجتاز المنظمة غير الحكومية تقييم القدرة المؤسسية لإدارة القروض من قبل إحدى المؤسسات المتخصصة.

- يشترط ألا يوجد تضارب في المصالح مع وحدة إدارة المشروع في وزارة التضامن الاجتماعي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- يشترط أن تكون الجمعية الأهلية لديها ترخيص من هيئة الرقابة المالية لتنفيذ أنشطة الإقراض في المحافظات التي ترغب في تنفيذ المشروع بها.

- يشترط أن تتمتع الجمعية الأهلية بوضع مالي جيد ولديها موارد مالية كافية لتنفيذ العقد.

- يشترط أن تكون الجمعية الأهلية منظمة غير حكومية ليست موقوفة، وليس لديها أي نزاعات قانونية.

- يشترط عدم إشهار الإفلاس.