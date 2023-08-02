«التضامن» تعلن تفاصيل مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال الاقتصادي والإقراض المتوسط والصغير ومتناهي الصغر، للتقديم في مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي.

سيتم استهداف محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن المشروع يستهدف معالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية، لخلق فرص عمل جديدة على المستوى المحلي من خلال إطلاق مشاريع جديدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل تقديم الجمعيات الأهلية في مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية»، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل تقديم الجمعيات الأهلية في مشروع «تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية»

- يستهدف المشروع تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية.

- يستهدف المشروع إنشاء وحدات إنتاجية ومشاريع محلية، لتلبية متطلبات الأسواق المحلية وخلق فرص العمل.

- تقوم الجمعيات الأهلية المتقدمة بتنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

- يتم اختيار النموذج الاقتصادي والتشغيلي للمشروعات الاقتصادية والوحدات الإنتاجية في ضوء الاحتياجات المحلية في كل محافظة.

- يشترط ألا يقل عدد المستفيدين بكل جمعية أهلية عن 50 مستفيدا.

- تدريب المستفيدين لتأهيلهم للانضمام إلى الأنشطة الاقتصادية، ويشمل التدريب الشقين الفني والإداري.

- ويمكن الإطلاع على كافة تفاصيل المشروع، من خلال زيارة هذا الرابط.