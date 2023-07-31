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«التضامن» تصدر قرارًا بتعيين حسن مصطفى مساعد الوزيرة لقطاع لاستثمار

كتب:

منة عبده
10:48 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
حسن مصطفى عبد العزيز

حسن مصطفى عبد العزيز

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا بتعيين حسن مصطفى عبد العزيز السيد مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد بوزارة التضامن الاجتماعي، لمدة عام تبدأ من تاريخ الأول من يوليو 2023.

لمدة عام تبدأ من تاريخ الأول من يوليو 2023

ويتولى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد وضع خطط تنمية موارد الوزارة من خلال تحسين الاستفادة من أصولها، وتعظيم عوائدها لإعادة استخدامها في أهداف تنموية واجتماعية، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد اللوائح والإجراءات التنفيذية اللازمة لحوكمة تنمية الموارد والاستثمار بالوزارة.

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على التوسع في شراكاتها مع القطاع الخاص وكافة القطاعات الأخرى للدفع بتحسين وضع الوزارة الاقتصادي والعمل على تحسين خدماتها، وتحديث عمليات الميكنة التي بدأت في الاهتمام بها منذ أعوام قليلة.

حاصل على ماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة

الجدير بالذكر أن حسن مصطفى حاصل على ماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة، وباحث دكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.