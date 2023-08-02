أصالة عن دويتو «الحب الأبدي» مع ماجد المهندس: «عنوان حياة فيها اتولدت من جديد»

أعربت الفنانة أصالة، عن سعادتها بتعاونها مع الفنان ماجد المهندس، في أغنية «الحب الأبدي».

وكتبت أصالة عبر حسابها على «إنستجرام»: «مليان قلبي فرح وطمأنينة عاشقة فنّ طالبة شغوفة قدّمت كلّ اللي عندي منّ محبّة وموهبة مزجت صوتي مع كلّ نغمة وتماهيت مع كلّ كلمة ووهبت بعضا من روحي فيها .. شاركت صوت بيشبه خيطان الحرير متصاعد بمنتهى العذوبة موهوب وفي لموسيقاه صديقي وأخي ماجد المهندس».

وأضافت أصالة: «صاغها بجمال وصدق حبيبي أبي المُحبّ الكريم ومن عظيم حظّي هو زوجي فائق حسن.. لحّنها واحد من الموهوبين الكبار بكلّ مرّة معه فيه نجاح وفيه علامة مو مصدّق إنّه من الأوائل بجيله وهالشّعور هوّه اللي بيخلّيه يتسابق ويتجدّد صديقي العزيز محمود خيّامي.. وزّعها فنّان كبير وصديق للكلّ وقريب المايسترو مدحت خميس.. هالأغنية منّ أوّل حرف لوصلتكم مليانة حب وفيها أحلى الذكريات.. بتمنّى من كلً قلبي تزرع بجنينتكم أحلى شجرة وتعمر بالحب.. الحب الأبدي عنوان حياة فيها انولدت من جديد.. الحب الأبدي حلم عمّ عيشه ومنّ من كلً قلبي غنّيته».