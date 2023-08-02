تقديم خدمات طبية لـ41 ألف مستفيد ضمن مبادرة «100 مليون صحة» في سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد اللجنة العلمية المشرفة على مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ضمن فعاليات مبادرة «100 يوم صحة»، برئاسة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة، وحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد حجازي نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور حاتم أمين مدير معهد الأورام بسوهاج وعضو المكتب التنفيذي للمبادرة، والدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي.

فعاليات مبادرة «100 مليون صحة»

ويأتي اللقاء على هامش متابعة فعاليات مبادرة «دعم صحة المرأة»، ضمن فعاليات الحملة القومية «100 يوم صحة»، والتي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج.

ورحب محافظ سوهاج برئيس وأعضاء اللجنة العلمية لدعم صحة المرأة المصرية، مؤكدا على تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها، والعمل على الوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات المستفيدات .

من جانبه، أشاد الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة العلمية بالدعم الكبير، الذي تحظى به المبادرة بمحافظة سوهاج، من السيد المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة من أولى المبادرات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالجانب العلمي، والذي يعمل بالتوازي مع الجانب التنفيذي.

وأشاد بمركز علاج الأورام بمحافظة سوهاج، والمستوى المتميز للمركز في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام، خاصة أورام الثدي، لافتا العمل من خلال خطة علمية واضحة للوصول إلى أكبر نسب شفاء.

وذطر أن إجمالي الترددات من السيدات منذ إنطلاق حملة «100 يوم صحة»، بلغ 41 ألف حالة، مؤكدا على أهمية التوعية والالتزام بالزيارات الدورية، مثمنا التلاحم الشعبي والسياسي، والعلمي؛ لتحقيق أهداف المبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

دعم محافظ سوهاج للمبادرة

وفي نهاية اللقاء قام، رئيس اللجنة بإهداء درع المبادرة لمحافظة ، تقديرا لجهوده في دعم المبادرة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، كما أهدى درع المبادرة لوكيل وزارة الصحة والسكان.