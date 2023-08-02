«صحة كفر الشيخ»: دورات تدريبية للعاملين للتعريف بمرض الجذام وعلاجه

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ دورات تدريبية، لتدريب الأطباء العاملين بمستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ، على كيفية التعامل مع مرض الجذام، وطرق الفحص والعلاج.

تدريب الأطباء العاملين بمستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وتحت إشراف السيدة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ، وبحضور كل من الدكتور سميح محمود، والدكتورة ميرڤت الكفراوي، والدكتور عبد الحليم عطا الله، بإدارة الجذام بوزارة الصحة والسكان.

وتناولت الدورات التدريبية شرح المفاهيم الأساسية الخاصة بمرض الجذام، وطرق الفحص والعلاج، كما تم خلالهما توعية طاقم العمل بالمستشفى من أطباء وتمريض بالمرض، تحت شعار «نحو مصر خالية من الجذام».

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الدورات التدريبية جاءت في إطار توجهات الدولة المصرية، لرفع كفاءة الخدمات الصحية، والوصول بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن إلى مستوى عالٍ من الاحترافية والإتقان.

ما هو مرض الجذام؟

ووفقاً لما ذكره الدكتور محمد حسن وهبة، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى بيلا المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، فإنّ مرض الجذام هو مرض مزمن لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، وتُسببه إحدى أنواع البكتيريا العضوية، وعادةً ما يؤثر على الجلد والأعصاب الطرفية والغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي، وكذلك العيون، وإذا لم يتم علاج المرض فيُمكن أنّ يؤدي إلى تلف دائم ومتزايد في الجلد والأعصاب والأطراف والعيون، ويؤدي أيضاً إلي تأثر بعض الأعصاب الطرفية إلى أنماط مميزة من الإعاقة.