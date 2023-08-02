خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 بمصر العليا

بدأ مشتركو محافظات «سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان» الواقعة بنطاق شركة توزيع كهرباء مصر العليا من اليوم في إجراء عمليات البحث والاستعلام والتحري عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس الجاري 2023.

خطوات الاستعلام عن فاتورة أغسطس 2023 بشركة مصر العليا

وأتاحت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي تخدم 4 قطاعات، هي «أسوان» التي يبلغ عدد المشتركين بها 540 ألف مشترك، و«سوهاج» التي يصل عدد المشتركين بها إلى 1.5 مليون مشترك، و«الأقصر»، التي يسجل عدد المشتركين بها 430 ألف مشترك، و«قنا» التي يبلغ عدد المشتركين بها 901 ألف مشترك عدد من الخطوات يجب أن يقوم باتباعها المشترك للبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023، كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا

وحددت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء رابطا إلكترونيا، يمكن من خلال للمشترك أن يستعلم عن قيمة استهلاكه عن شهر أغسطس 2023 بكل سهولة من «هنا» «http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx ».

الخطوة الثانية: يظهر لك اختياران أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن الفاتورة.

الخطوة الثالثة: تتم من خلال الضغط على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال الرقم الآلي الخاص بك أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة «متابعة».

الخطوة الخامسة: تظهر لك الفاتورة الخاصة بك طبقا للإدارة التابع لها العقار الخاص بك.