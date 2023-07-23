كيفية قراءة فاتورة الكهرباء وطريقة حساب الاستهلاك الشهري

يسعى عدد كبير من المواطنين على مستوى فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمحافظات الجمهورية، لمعرفة كيفية احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وتحديد فرق الاستهلاك بين الشهور المختلفة.

الفرق بين الشهور في استهلاك الكهرباء بالفاتورة

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يتبعها مستخدمو عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة، لكيفية احتساب الاستهلاك في فاتورة الكهرباء بكل سهولة، بالإضافة إلى معرفة الفرق بين الشهور في استخدامات استهلاكات الكهرباء بالفاتورة.

قراءة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بشكل صحيح

وذكرت الشركة، أنه يجب على المشترك معرفة كيفية قراءة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بشكل صحيح لتحديد الاستهلاك والفرق في القيمة بين الشهور، لافتة إلى أن «القراءة الحالية» في فاتورة استهلاك الكهرباء هي آخر قراءة مسجلة بالعداد وأن «القراءة السابقة» هي آخر قراءة مسجلة للعداد في الشهر السابق، وتعد القراءة الحالية في فاتورة الشهر السابق.

الاستهلاك هو الفرق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر المنشور عن أنه لمتابعة استهلاك المشترك للشهر الجديد يجب القيام بطرح القراءة الموجودة بالعداد حاليا والقراءة الحالية في فاتورة الشهر القديم لمعرفة استهلاك الكهرباء لافتة إلى أن الاستهلاك هو الفرق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة وبهذا احتساب قيمة الفاتورة.

تحديد أوقات استخدام الكهرباء بشكل كبير

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر المنشور أنه بعد قيام المشترك بالخطوات السابقة يستطيع تحديد الأوقات التي يتم فيها استخدام الكهرباء بشكل كبير لمحاولة تقليل الاستهلاك خلال نفس الفترات.