شروط دراسة الطب في الخارج 2023.. أفضل الجامعات على مقياس «QS»

حلم دراسة الطب يراود الكثير من الطلاب، خاصة بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، الأمر الذي يجعل كثير من الطلاب يتابعون بشغف شروط دراسة الطب في الخارج 2023، وأفضل الجامعات والدول التي توفر تعليم راقي وتزيد من فرص الحصول على عمل بعد التخرج.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشرها يوميًا، شروط دراسة الطب في الخارج 2023 وأفضل الجامعات التي يمكن الدراسة بها، في السطور التالية:

شروط دراسة الطب في الخارج 2023

تختلف شروط دراسة الطب باختلاف الجامعة التي يرغب الطالب في الدراسة بها، فكلما كانت الجامعة معروفة ومرموقة، كلما كانت الشروط أصعب والمنافسة شرية للوصول إليها:

لكن الشروط العامة لدراسة الطب بالخارج التي يجب على أن تنطبق على الطالب فهي كالآتي:

- بيان درجات أو شهادة إتمام المرحلة الثانوية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على معدل تراكمي مرتفع في مادة الأحياء والكيمياء.

- إثبات اتقان للغة الدراسة، وفي الغالب يضطر الطالب للخضوع إلى دورة لإتقان اللغة.

- أن يقدم اثبات وجود مصدر كافي لتمويل الدراسات الطبية.

- الحصول على خطابات توصية تتضمن إنجازات أكاديمية والهوايات أو خبرة بالعمل التطوعي.

مع العلم أن بعض الجامعات تشترط خضوع الطالب لاختبارات اللغة الإنجليزية.

أفضل الدول والجامعات المعتمدة لدراسة الطب

وبحسب مقياس QS للجامعات العالمية - تصنيف لأفضل 800 جامعة على مستوى العالم- فأن أفضل الدول لدراسة الطب هي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، ألمانيا، السويد.

بينما أفضل الجامعات لدراسة الطب في العالم وفق مقياس QS، جامعة أكسفورد في بريطانيا، وجامعة كارولينسكا ومقرها السويد، وجامعة كامبريدج ومقرها إنجلترا، بالإضافة إلي جامعة زيورخ والتي تقع في سويسرا، وجامعة أمستردام وهي في هولندا، وعلى المستوى العربي جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية.

يُشار إلى أنَّ 4 جامعات مصرية حصدت ترتيب متقدم عبر مقياس QS، وهي جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط.