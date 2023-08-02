شروط الدراسة في الخارج على حسابك الخاص 2023.. للطلاب المصريين

بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يسعى الكثير من الطلاب لمعرفة شروط الدراسة في الخارج على حسابه الخاص، وذلك لمميزات الكبيرة التي يحصل عليها الطالب والتي تتضمن الحصول على شهادة علمية مرموقة، والانخراط في الثقافات المختلفة.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، شروط الدراسة في الخارج على حسابك الخاص، بالإضافة إلى المستندات الرسمية التي يجب أن يوفرها طالب الثانوية العامة 2023، للحصول على إمكانية الدراسة بالخارج.

شروط الدراسة في الخارج على حسابك الخاص

وحتى يتمكن الطالب من السفر للدراسة بالخارج، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

- يجب على الطالب الراغب في الدراسة بالخارج أن يكون أتمّ التعليم الثانوي، وأن يكون حاصل على الدرجات المطلوبة والتي تتضمن معدل تراكمي أو درجات المستوى A أو ما يعادلها.

- تقديم إثبات التحدث والكتابة باللغة الأجنبية الراغب في الدراسة بالخارج.

- بالنسبة للتقديم إلى الدراسة بالخارج للدول الناطقة باللغة الإنجليزية، من خلال تقديم شهادة تويفل أو آيلتس.

المستندات المطلوبة للدراسة بالخارج

وحتى يتمكن طالب الثانوية العامة من الدراسة بالخارج، يجب توفير بعض الأوراق الرسمية والتي جاءت على النحو التالي:

- صورة من جواز السفر بشرط أن يكون ساري لمدة 6 أشهر

- خطاب تحفيزي، يكتبه الطالب باللغة العربية والإنجليزية.

- خطابات التوصية.

- شهادة من نتيجة الثانوية العامة، أو بيان درجات النجاح.

- شهادة إثبات اللغة الإنجليزية، وهي شهادة تويفل وآيتلس.